В пятницу, 29 августа, Дональд Трамп дал интервью изданию Daily Caller. В нем он отметил, что гарантии безопасности Украине нужны для завершения войны, передает 24 Канал.

Смотрите также Тогда убийства прекратятся за считанные дни, – журналист из Ирландии назвал способ остановить Россию

Что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины?

Сначала американский президент похвастался, что США больше не тратят миллиарды долларов на войну в Украине, как это было при администрации Байдена. Он подчеркнул, что теперь Америка продает вооружение НАТО, которое покупает его для Киева.

Также Трамп высказал предположение, что войну развязать не получится без "каких-то гарантий безопасности". Он подчеркнул, что США не планируют отправлять в Украину солдат, но готовы помочь Европе с гарантиями безопасности.

Я не думаю, что это (войну – 24 Канал) можно решить без каких-то гарантий безопасности, и мы не собираемся отправлять солдат или еще что-то подобное. Но если мы сможем помочь Европе, то они, они там будут,

– сказал президент.

Напомним, что ранее Дональд Трамп уверял, что готов поддержать европейский контингент в Украине с воздуха.

СМИ тем временем писали о том, что президент США рассматривает возможность развертывания в Украине частных военных фирм. Их присутствие рассматривается как фактор сдерживания российской агрессии.

Какие гарантии безопасности стремятся получить в Киеве?

29 августа Владимир Зеленский очертил собственное видение гарантий безопасности для Украины. Они должны состоять из трех блоков. Первый – это сильная армия. Союзники должны помочь с финансированием украинского войска. Вооружать военных нужно за счет развития производства оружия в Украине, США и Европе.

Второй блок – это договоренности с союзниками, которые будут не менее сильными, чем НАТО. На следующей неделе президент планирует встречи с лидерами Европы, чтобы понять, кто из них, какую военную помощь готов предоставить в случае повторной агрессии со стороны России.

Третий блок – это санкции против России и использование ее замороженных активов в пользу Украины.