У вечірньому зверненні 13 вересня глава держави розкрив, на якому етапі триває підготовка проєкту щодо гарантій, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про гарантії безпеки?

За словами президента, документ щодо гарантій безпеки майже готовий.

Вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України, а, отже, і всієї Європи. Деталі уважно відпрацьовуються. Їх буде погоджено з усіма партнерами,

– повідомив Зеленський.

Раніше президент розповідав, якими мають бути гарантії безпеки. Вони складатимуться із 3 блоків. Перший блок – сильна українська армія, яка фінансуватиметься і озброюватиметься за підтримки європейців і США. Другий блок – оборонний союз із партнерами, який не поступатиметься за потужністю НАТО. Третій блок – санкції проти Росії та використання її заморожених активів на користь України.

Які гарантії безпеки Києву готові надати союзники?