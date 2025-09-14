Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Чому в Польщі підіймали авіацію?

У ЗС пояснили, що у зв'язку з діями війська 13 вересня, пов’язаними із загрозою порушення повітряного простору Польщі були вжиті всі доступні заходи для підтвердження даних радіолокаційних систем щодо можливого порушення польського повітряного простору.

Втім, проведені дії не підтвердили показань систем, а отже – і факту порушення повітряного простору Польщі.

Слід підкреслити, що сигнали систем могли бути спричинені атмосферними умовами, однак вони потребували нашої реакції через наявність об’єктів у безпосередній близькості до нашого кордону,

– кажуть військові.

Вони згадали про подібну ситуацію в Румунії, де також були зафіксовані показання радіолокаційних систем і активована система протиповітряної оборони.

Усі рішення, які ухвалювалися під час виконання завдань польськими силами та засобами, були спрямовані на:

підтвердження даних, отриманих із радіолокаційних систем,

забезпечення максимальної безпеки громадян,

недопущення можливих наслідків у випадку порушення простору невстановленим повітряним об'єктом.

У Польщі підіймали авіацію: що відомо?