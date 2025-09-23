Какую отправляли машины в Россию и Беларусь?
Полицейские задержали 20 человек, подозреваемых в участии в этой организованной преступной группе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центральное бюро расследований Польши (CBŚP).
Подозреваемые действовали в Польше, Литве, Чехии, Германии и других странах Европы.
- Группа покупала в европейских автосалонах роскошные автомобили таких марок, как BMW, Mercedes, Mercedes Porsche, Lexus и Range Rover.
- Затем эти машины перепродавали другим компаниям, которые сбывали машины покупателям в странах Евросоюза.
- Оттуда автомобили снова отправляли в Польшу, а затем продавали в Россию и Беларусь в обход санкций – преимущественно через белорусские, азербайджанские и казахские фирмы.
При этом группа использовала так называемых "транзитных лиц" и создавала компании, чтобы увеличить цепи транзакций и скрыть преступный характер операций.
По данным следствия, в результате этой схемы в Россию незаконно переправили около 600 люксовых автомобилей. А компании, которые контролировали участники преступной группы, незаконно вернули себе НДС на сумму более 40 миллионов злотых.
Во время обысков следователи изъяли имущество: роскошные часы, ювелирные изделия и наличные в разных валютах,
– сообщают в полиции Польши.
Также полиция заблокировала средства на банковских счетах подозреваемых – всего более 10 миллионов злотых.
Прокуратура Люблина выдвинула задержанным ряд обвинений:
- в участии в организованной преступной группе;
- в отмывании денег;
- и в нарушении санкций, примененных против России и Беларуси.
Трех подозреваемых также обвинили в руководстве группой и временно арестовали их на 3 месяца.
Некоторые преступления, в которых подозревают членов группы, квалифицируют как тяжкие. В общем им грозят высокие штрафы и лишение свободы сроком до трех лет.
Важно! Это не первый случай, когда роскошные машины из Европы попадают в Россию и Беларусь в обход санкций. Ранее Financial Times раскрыло по меньшей мере пять российских предприятий, которые нелегально импортируют в страну европейские автомобили, в частности модели с двигателями, подпадающих под санкционные ограничения.
Какие еще схемы торговли автомобилями известны?
Российская фирма "Торговый дом "Каникурган", связана с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, импортировала грузовики Mercedes-Benz из Китая. В частности, в 2023 году компания, несмотря на санкции, ввезла 52 автомобиля.
Как правило, контрабандисты указывают, что автомобили из ЕС предназначены для третьих стран: например, черный Mercedes-Benz S350, проданный в январе 2024 года киргизской таксомоторной компании через немецкого дилера Kessler & Haag, уже в марте зарегистрировали в Москве как такси.