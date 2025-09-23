Яку відправляли автівки до Росії та Білорусі?

Поліцейські затримали 20 осіб, підозрюваних в участі в цій організованій злочинній групі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центральне бюро розслідувань Польщі (CBŚP).

Підозрювані діяли у Польщі, Литві, Чехії, Німеччині та інших країнах Європи.

Група купувала в європейських автосалонах розкішні автомобілі таких марок, як BMW, Mercedes, Porsche, Lexus та Range Rover.

Потім ці автівки перепродували іншим компаніям, які збували машини покупцям в країнах Євросоюзу.

Звідти автомобілі знову відправляли в Польщу, а потім продавали в Росію і Білорусь в обхід санкцій – переважно через білоруські, азербайджанські та казахські фірми.

При цьому група використовувала так званих "транзитних осіб" та створювала компанії, щоб збільшити ланцюги транзакцій та приховати злочинний характер операцій.

За даними слідства, внаслідок цієї схеми до Росії незаконно переправили близько 600 люксових автомобілів. А компанії, які контролювали учасники злочинної групи, незаконно повернули собі ПДВ на суму понад 40 мільйонів злотих.

Під час обшуків слідчі вилучили майно: розкішні годинники, ювелірні вироби та готівку у різних валютах,

– повідомляють в поліції Польщі.

Також поліція заблокувала кошти на банківських рахунках підозрюваних – загалом понад 10 мільйонів злотих.

Прокуратура Любліна висунула затриманим низку обвинувачень:

в участі в організованій злочинній групі;

у відмиванні грошей;

та в порушенні санкцій, застосованих проти Росії та Білорусі.

Трьох підозрюваних також звинуватили у керівництві групою та тимчасово арештували їх на 3 місяці.

Деякі злочини, у яких підозрюють членів групи, кваліфікують як тяжкі. Загалом їм загрожують високі штрафи та позбавлення волі терміном до трьох років.

Важливо! Це не перший випадок, коли розкішні автівки з Європи потрапляють у Росію та Білорусь в обхід санкцій. Раніше Financial Times розкрило щонайменше п’ять російських підприємств, які нелегально імпортують до країни європейські автомобілі, зокрема моделі з двигунами, що підпадають під санкційні обмеження.

