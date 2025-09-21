Про це міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав російському пропагандисту Павлу Зарубіну, передає 24 Канал із посиланням на БЕЛТА.
Що Хренін каже про напруженість із Польщею?
Очільник міністерства оборони Білорусі сказав, що курс у "військових поляків" відрізняється від "слів політичного керівництва".
Звичайно, ми зацікавлені в зниженні, військової насамперед, напруженості. Польща – все-таки наші сусіди. Як каже наш президент, сусідів не вибирають. Воювати ми не хочемо з ними,
– каже Хренін.
Він додав, що вся агресія нібито йде від політичного керівництва Польщі.
Що відомо про загострення напруги між країнами?
Нагадаємо, що у Білорусі відбулися спільні військові навчання Москви і Мінська "Захід-2025". На тлі провокацій Білорусі Польща закрила кордон із країною та обмежила авіаційний рух до 9 грудня вздовж кордону з Україною та Білоруссю.
10 вересня під час чергової атаки на Україну російські дрони залетіли в Польщу через білоруський повітряний простір.
Своєю чергою, Білорусь попередила Польщу про атаку дронів, що здивувало поляків.