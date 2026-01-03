Чому на окупованих територіях можуть почати вимикати світло?

А якщо точніше – понад тисячі електромонтерів, що обслуговували підстанції та енергетичну інфраструктуру, пише 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву.

Працівники були переведені у травні 2025 року з РП "РЭК" до новоствореної "Юго-Западной электросетевой компании". У грудні 2025 року їм повідомили про повне скорочення штату, яке відбудеться з 1 березня 2026 року.

За інформацією джерел ЦНС, рішення ухвалювалося у форматі внутрішнього "голосування" керівництва і передбачає відмову від постійної присутності персоналу на підстанціях,

– йдеться у повідомленні.

Натомість хочуть запровадити модель обслуговування виключно виїзними бригадами. Але в умовах зношеного обладнання, регулярних аварій, та пошкоджень ліній електропередач це призведе зростання ризиків тривалих відключень.

Також слід відзначити кадровий склад скорочених осіб. Більшість з них – це фахівці з багаторічним досвідом, переважно жінки середнього та передпенсійного віку. Для них звільнення дорівнює фактичну втрату засобів існування. Адже мова йде про прифронтовий регіон без альтернативної роботи чи програм перекваліфікації.

Подібні рішення безпосередньо впливають на стійкість критичної інфраструктури регіону,

– уточнили у ЦНС.

Зверніть увагу! Якщо не буде оперативних працівників на підстанціях, то швидке реагування на аварії майже неможливе. І навіть коли йдеться про критичні інфраструктуру.

Таким рішенням влада окупованих територій визнає: безперебійне електропостачання більше не є пріоритетом. Водночас у ЦНС стверджують, що подібні звільнення на випадкові.

Вони – частина загальної політики управління на тимчасово окупованих територіях. Незаконна влада намагається скоротити витрати коштом базових сфер життєзабезпечення населення.

Таким чином критичну інфраструктуру сприймають не як гарантію безпеки, а як витратну статтю. І скорочують її без урахування будь-яких наслідків.

Росія підвищить тариф із 1 жовтня 2026 року на електроенергію. Ціна зросте для жителів окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Зверніть увагу! Тарифи стануть більшими на 30 – 50 %.

Що ще відомо про електрику та ТОТ?