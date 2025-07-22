Как выросли тарифы на коммуналку в России?

Финансовые проблемы россиян резко возросли в июле 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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В начале июля власти существенно повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги, что ударило по кошельку жителей:

в среднем тарифы увеличились на 12%;

в некоторых регионах рост составил целых 30%.

Это увеличило почти на треть долю россиян, для кого "квартплата" становится главной статьей расходов в семейном бюджете,

– отмечают в разведке.

Стоит знать! На оккупированных украинских территориях Россия тоже повысила тарифы на коммуналку. В частности, выросли услуги для жителей Донецкой и Луганской областей. Теперь они вынуждены платить в среднем 6 000 рублей зимой и 5 000 летом (около 2 600-2 700 гривен) за квартиру площадью 50 квадратных метров.

Как повлиял рост тарифов?

После резкого роста тарифов в России вверх взлетела инфляция. В первую неделю июля она достигла максимального уровня с весны 2022 года – 0,79%.

Подорожали все основные товары, а больше всего:

масло;

хлеб;

маргарин;

детское питание;

колбасы;

водка;

бытовая химия.

Важно! Тарифы на электроэнергию для промышленности тоже подняли с июля – в среднем на 20%. Это приведет к росту цен на промышленную продукцию, ведь ударит по предприятиям и малому бизнесу, который зависит от использования электроэнергии.