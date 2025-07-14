На ВОТ растут тарифы на коммуналку

Оккупационные администрации называют это "поэтапной индексацией" до "общероссийских стандартов", передает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

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Но на самом деле это означает окончательный отказ России от "дешевой коммуналки". Это было пропагандистское обещание Донбасса во время гибридной агрессии в 2014-м, как отмечает издание.

Ранее платежки там действительно были дешевле, чем на свободной территории Украины – однако теперь будут кое-где даже выше, –

уточнили в тексте.

Например, на оккупированной Донетчине средняя платежка за квартиру на 50 квадратных метров будет 6 тысяч рублей зимой и 5 рублей летом (это около 2,6-2,7 тысяч гривен). Однако на подконтрольной Украине территории Украины сумма будет составлять 2 тысячи в зимний сезон и тысячу в летнее время года.

И это с учетом того, что город-миллионник – Донецк – уже 3 года живет с подачей воды по дням и часам. Поэтому люди жалуются на "качество услуг", которые они по большей части даже не получают.

Вода техническая и пить ее невозможно, канализация изношена. Кроме того, города утопают в мусоре, ведь его вывозят раз-два в месяц.

В начале этого года оккупационные администрации уже пересматривали тарифы. В частности, с 1 июля платежка выросла в среднем почти на 30%. Но это не последнее подорожание: следующее, по информации пропагандистских ресурсов, запланировано ровно через год, с 1 июля 2026-го.

Журналист Денис Казанский говорит, что на самом деле логика в этом повышении одна – просто у России заканчиваются деньги. Теперь россияне должны собрать их со своего населения или с населения оккупированных территорий, чтобы компенсировать недостаток в бюджете.

Уже нет у Путина денег, чтобы, как раньше, бросать их своему населению, как кость – и покупать его лояльность,

– заявил журналист.

Обратите внимание! Сейчас население оккупированных территорий фактически оплачивает войну против своей же страны, свою же собственную оккупацию.