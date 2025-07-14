На ТОТ зростають тарифи на комуналку

Окупаційні адміністрації називають це "поетапною індексацією" до "загальноросійських стандартів", передає 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

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Але насправді це означає остаточну відмову Росії від "дешевої комуналки". Це була пропагандистська обіцянка Донбасу під час гібридної агресії у 2014-му, як зазначає видання.

Раніше платіжки там дійсно були дешевшими, ніж на вільній території України – однак тепер будуть подекуди навіть вищими, –

уточнили у тексті.

Наприклад, на окупованій Донеччині середня платіжка за квартиру на 50 квадратних метрів буде 6 тисяч рублів узимку та 5 рублів влітку (це близько 2,6-2,7 тисячі гривень). Однак на підконтрольній Україні території Україна сума складатиме 2 тисячі у зимовий сезон та тисячу у літню пору року.

І це з урахуванням того, що місто-мільйонник – Донецьк – уже 3 роки живе з подачею води по днях і годинах. Тому люди скаржаться на "якість послуг", які вони здебільшого навіть не отримують.

Вода технічна і пити її неможливо, каналізація зношена. Крім того, міста потопають у смітті, адже його вивозять раз-два на місяць.

На початку цього року окупаційні адміністрації вже переглядали тарифи. Зокрема з 1 липня платіжка зросла в середньому майже на 30%. Але це не останнє здорожчання: наступне, за інформацією пропагандистських ресурсів, заплановане рівно за рік, з 1 липня 2026-го.

Журналіст Денис Казанський каже, що насправді логіка в цьому підвищенні одна – просто у Росії закінчуються гроші. Тепер росіяни мають зібрати їх зі свого населення або з населення окупованих територій, щоб компенсувати нестачу в бюджеті.

Вже нема у Путіна грошей, щоб, як раніше, кидати їх своєму населенню, як кістку – і купувати його лояльність,

– заявив журналіст.

Зверніть увагу! Зараз населення окупованих територій фактично оплачує війну проти своєї ж країни, свою ж власну окупацію.