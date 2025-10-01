Что известно о ситуации на оккупированной Луганщине?

В частности это касается Торгового дома "Донские угли" и "Промышленной группы "Родина"" пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское СМИ "РБК".

Из-за недостатка финансирования эти компании не могут запустить инвестпроекты в арендованных угольных шахтах республики и выплачивать заработную плату работникам,

– говорится в сообщении.

Власти республики уже выделили из регионального бюджета более одного миллиарда рублей на возвратные займы. Они пошли на выплаты работникам предприятий.

Однако если эти компании не смогут получить кредитные средства в достаточном объеме, то шахты придется закрывать и консервировать. При таком развитии событий понадобятся субсидии из федерального бюджета в размере 25,6 миллиардов рублей до конца 2028 года.

Обратите внимание! Дело в том, что средств на консервацию в бюджете на оккупированной Луганщине нет.

Что еще известно о ситуации на ВОТ Украины?

Еще весной текущего года российские компании, которые арендовали 15 угольных шахт на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, отказались от разработки девяти из них. Об этом пишет российские медиа Moscow Times.

Причиной была названа нерентабельность месторождений на фоне мировых цен на уголь и высоких затрат,

– объяснили в материале.

Две шахты на территории оккупированной Донецкой области арендовала компания "Импекс-Дон", а еще семь в так называемой "ЛНР" – "Донские угли".

Важно! Тогда компании попытались вернуть шахты оккупационным администрациям для дальнейшей ликвидации, хотя ранее обещали вложить в эти объекты 65 миллиардов рублей.

