Какие убытки в угольной промышленности России?

Уже за первые 5 месяцев 2025 года чистые убытки в угольной отрасли России составили 1,2 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Смотрите также Как Украина фактически удвоит дефицит бюджета России: объяснение экономиста

По данным разведки, общие долги в российском угольном секторе уже превысили 13 миллиардов долларов и до конца этого года могут вырасти до 15,5 миллиардов долларов.

Есть несколько причин таких больших потерь, которые вместе и привели к затруднительной финансовой ситуации в отрасли:

дорогие кредиты;

падение спроса на российский уголь;

рост расходов;

несовершенная логистика.

Значительная часть задолженности угольных шахт – это банковские кредиты.

Стоит знать! Из-за недостатка финансов угольные компании вынуждены урезать инвестиции. Они упадут ниже 2,75 миллиарда долларов, что были заложены в прошлом году.

Чем грозит рост долгов?

Однако наихудшая ситуация – в отношении долгов по заработной плате. В Кузбассе из-за отсутствия средств пришлось остановить работу на крупной шахте "Спиридоновская". Без зарплаты остались 900 рабочих, а долги перед ними составляют примерно 1 миллион долларов.

В Кузбассе угольные шахты остаются основным местом работы для населения региона.

Однако некоторые предприятия уже остановились, а другие – сокращают рабочую неделю или работают с убытками.

Местные власти уже призывает людей увольняться из проблемных шахт и искать работу в других местах.

Между тем долг региона Кузбасс растет и приближается к 1,1 миллиарду долларов, а это 42% общих доходов региона.

Важно! Украинская разведка отмечает, что в Кузбассе растет трудовая депрессия. Уволенные работники превращаются в кадровый резерв для армии. А это грозит социальным взрывом не только в регионе, а дестабилизацией ситуации в стране в целом.