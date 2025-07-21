Что известно о проблемах с металлургией России?

В то же время в I квартале 2025 года – еще на 7,2 %, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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В то же время экспортные цены упали на 26 % в рублях. Кроме того, внутренний спрос прогнозируемо сократится до 39 миллионов тонн против 43–45 миллионов в прошлом году.

Более того, внешние продажи также снижаются. Они уменьшились на 6 миллионов тонн или около 10 % от объемов 2024 года

Что происходит на российских комбинатах? Крупные производители сокращают операции и фиксируют убытки. Например, Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о снижении производства стали на 18 %, а чугуна – на 9 %. К тому же продажи продукции упали на 11-20 %. А Новолипецкий комбинат в I квартале 2025 года зафиксировал убытки на уровне 15,77 миллиона долларов, тогда как прибыль от продаж сократилась в 11 раз.

На этом фоне крупнейший акционер "Северстали" Мордашов получил 201,8 миллиарда рублей дивидендов, из которых 200 миллиардов – от "Северстали". В то же время руководство компании публично предупреждает об угрозе полной остановки производства в отрасли,

– сообщили в СВР Украины.

В России все еще звучат правительственные заявления о возможном снижении налогов для металлургов и запуске инфраструктурных проектов. Однако фискальные ограничения и дефицит бюджета ставят под сомнение такие меры.

Обратите внимание! Высокие риски безработицы в промышленных регионах могут трансформироваться в социальное напряжение.