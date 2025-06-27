Какая финансовая ситуация у "Норникеля"

На российском горно-металлургическом гиганте "Норникель" в 2025 году ожидают ухудшения финансовых результатов, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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По словам старшего вице-президента компании Сергея Малышева, финансовые проблемы обусловлены, в частности, укреплением рубля и торговыми войнами в мире.

Крайне высокая геополитическая неопределенность, волатильность целевых рынков, риски замедления темпов роста мировой экономики, а также жесткая денежно-кредитная политика – все это продолжает оказывать существенно негативное влияние на финансовые показатели компании",

– заявил он на собрании акционеров.

Стоит знать! В "Норникеле" прогнозируют дальнейшее ухудшение финансовых результатов из-за низких цен на металлы, укрепление курса рубля, инфляционные риски и высокую стоимость обслуживания долга компании.

Какие последствия финансового кризиса для "Норникеля"

Из-за плохих финансовых результатов "Норникель" вынужден ограничивать в 2025 году свою инвестиционную программу и выбирать приоритетные проекты. Кроме того, кризис ударил и по акционерам компании.

Выплата дивидендов за счет наращивания долговой нагрузки, по нашему мнению, нецелесообразна,

– добавил Малышев.

Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды акционерам "Норникеля" за 2024 год. Аналогичная ситуация была и в прошлом году.