Яка фінансова ситуація у "Норнікель"

На російському гірничо-металургійному гіганті "Норнікель" у 2025 році очікують погіршення фінансових результатів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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За словами старшого віцепрезидента компанії Сергія Малишева, фінансові проблеми зумовлені, зокрема, зміцненням рубля та торгівельними війнами у світі.

Вкрай висока геополітична невизначеність, волатильність цільових ринків, ризики уповільнення темпів зростання світової економіки, а також жорстка грошово-кредитна політика – усе це продовжує чинити суттєво негативний вплив на фінансові показники компанії»,

– заявив він на зборах акціонерів.

Варто знати! У "Норнікель" прогнозують подальше погіршення фінансових результатів через низькі ціни на метали, зміцнення курсу рубля, інфляційні ризики та високу вартість обслуговування боргу компанії.

Які наслідки фінансової кризи для "Норнікель"

Через погані фінансові результати "Норнікель" змушений обмежувати у 2025 році свою інвестиційну програму та обирати пріоритетні проєкти. Окрім того, криза вдарила й по акціонерах компанії.

Виплата дивідендів за рахунок нарощування боргового навантаження, на нашу думку, недоцільна,

– додав Малишев.

Рада директорів компанії рекомендувала не виплачувати дивіденди акціонерам "Норнікелю" за 2024 рік. Аналогічна ситуація була й минулого року.