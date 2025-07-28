Об этом 24 Каналу рассказал экономический обозреватель Владислав Ширяев, заметив, что потери России на войне продолжают расти. И это создает серьезные проблемы для врага.

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Какова ситуация в российской экономике?

Как отметил Ширяев, Россия платит примерно 5-10 миллионов рублей семьям уничтоженных оккупантов. В среднем приходит 7-8 миллионов.

Россияне уже жалуются на неадекватные потери. На Западе говорили о 10-20 тысячах убитых оккупантов за месяц. И эта цифра вполне может вырасти до 30 тысяч уничтоженных россиян.

Это получается 360 тысяч за год. Представьте, что один человек – 100 тысяч долларов. Умножаем на 350 тысяч. Получается 36 миллиардов долларов. Это еще такие 3 триллиона рублей нужно закладывать на выплаты, что фактически удваивает дефицит бюджета,

– сказал Ширяев.

В России уже сейчас идет тренд на увеличение расходов при сокращении доходов. Эта ситуация не позволит Кремлю балансировать на одном месте и не падать. Вполне вероятно, что конечный дефицит бюджета на 2025 год в России составит где-то 6-7 триллионов рублей.

Добавим, по состоянию на 28 июля Россия потеряла более 1 050 250 личного состава. Также наши защитники уничтожили 11061 российский танк, 23064 боевых бронированных машин, 30826 артиллерийских систем и т.д.