Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, заметив, что уже второй год подряд страна-агрессор имеет проблемы с урожаем. Вместо того, чтобы ее решить, россияне сокращают и хозяйственных животных.

Смотрите также Западные санкции "душат" Калининград: какие проблемы переживает регион

Как в России "оригинально" борются с дефицитом товаров?

По словам доктора экономических наук, инфляция в России растет. Соответственно, растут и цены, поэтому со временем будет ситуация ухудшится. Тем временем ретейлеры, организации, занимающиеся розничной продажей товаров широкого потребления, уменьшают количество стоек с полочками в магазинах.

А проходы такие, что можно на коньках кататься. Товары есть, полочек меньше. Люди в России выкручиваются, как только могут,

– отметил Липсиц.

Между тем сейчас начинается сбор урожая, чем страна-агрессор в этом году "похвастаться" не сможет. Поэтому власть придумала интересный термин для того, чтобы успокоить общество – "в России соберут компактный урожай пшеницы". Ведь россиянам прямо не могут сказать о проблемах.

"Сейчас власти обсуждают введение фиксированных цен для закупки сельского хозяйства. Пока они думают, оно "умирает". Почему все так плохо с урожаем? Ввели пошлины на экспорт зерна, но их должны платить те, кто его вывозит. Очевидно, что экспортер этого делать не хочет, поэтому переложил это на фермеров, которые, в свою очередь, уменьшили площади посева", – объяснил он.

Кроме того, в стране-агрессоре происходит сокращение крупного рогатого скота, свиней и птиц. Это означает, что скоро в России будут проблемы не только с растениеводством, но и с животноводством.

Россия вступила в полосу обострения продовольственной проблемы, во что россияне не верят. Они думают, что продукты генерируются на полках магазинов. Если же будут фиксированные цены – это дорога в Советский Союз,

– отметил доктор экономических наук.

Кстати, Алекс Кокчаров, аналитик по геоэкономическим вопросам Bloomberg Economics, сообщил, что последствия войны, западных санкций, дефицита рабочей силы, снижение цен на нефть, дорогой валюты и высоких процентных ставок приблизили Россию к сложному времени с ее экономикой. В поисках источников наполнения военного бюджета, российское правительство прибегло к очень плохой практике – конфискации частных активов.