Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Бросают на штурмы не всех: офицер ВСУ раскрыл, кого россияне берегут "на будущее"

Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 1 050 250 (+1 000) человек,

танков – 11 061 (+4),

боевых бронированных машин – 23 064 (+1),

артиллерийских систем – 30 826 (+4),

РСЗО – 1 450 (+1),

средств ПВО – 1 201 (+0),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 48 393 (+235),

крылатых ракет – 3 546 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 56 596 (+103),

специальной техники – 3935 (+0).

Потери врага на 28 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, в Силах обороны Юга рассказали о неудачной попытке механизированного штурма оккупантов. Защитники из 118 отдельной механизированной бригады остановили врага еще на значительном расстоянии от своих позиций, уничтожили российский танк, 3 БМП и 4 багги.