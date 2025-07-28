Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 050 250 (+1 000) человек,
  • танков – 11 061 (+4),
  • боевых бронированных машин – 23 064 (+1),
  • артиллерийских систем – 30 826 (+4),
  • РСЗО – 1 450 (+1),
  • средств ПВО – 1 201 (+0),
  • самолетов – 421 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 48 393 (+235),
  • крылатых ракет – 3 546 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56 596 (+103),
  • специальной техники – 3935 (+0).

Потери врага на 28 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, в Силах обороны Юга рассказали о неудачной попытке механизированного штурма оккупантов. Защитники из 118 отдельной механизированной бригады остановили врага еще на значительном расстоянии от своих позиций, уничтожили российский танк, 3 БМП и 4 багги.