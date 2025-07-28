Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 050 250 (+1 000) человек,
- танков – 11 061 (+4),
- боевых бронированных машин – 23 064 (+1),
- артиллерийских систем – 30 826 (+4),
- РСЗО – 1 450 (+1),
- средств ПВО – 1 201 (+0),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 48 393 (+235),
- крылатых ракет – 3 546 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 56 596 (+103),
- специальной техники – 3935 (+0).
Потери врага на 28 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, в Силах обороны Юга рассказали о неудачной попытке механизированного штурма оккупантов. Защитники из 118 отдельной механизированной бригады остановили врага еще на значительном расстоянии от своих позиций, уничтожили российский танк, 3 БМП и 4 багги.