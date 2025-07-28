Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Кидають на штурми не всіх: офіцер ЗСУ розкрив, кого росіяни бережуть "на майбутнє"
Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1 050 250 (+1 000) осіб,
- танків – 11 061 (+4),
- бойових броньованих машин – 23 064 (+1),
- артилерійських систем – 30 826 (+4),
- РСЗВ – 1 450 (+1),
- засобів ППО – 1 201 (+0),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 393 (+235),
- крилатих ракет – 3 546 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 596 (+103),
- спеціальної техніки – 3935 (+0).
Втрати ворога на 28 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, у Силах оборони Півдня розповіли про невдалу спробу механізованого штурму окупантів. Захисники зі 118 окремої механізованої бригади зупинити ворога ще на значній відстані від своїх позицій, знищили російський танк, 3 БМП та 4 багі.