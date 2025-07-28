Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

  • Особового складу – близько 1 050 250 (+1 000) осіб,
  • танків – 11 061 (+4),
  • бойових броньованих машин – 23 064 (+1),
  • артилерійських систем – 30 826 (+4),
  • РСЗВ – 1 450 (+1),
  • засобів ППО – 1 201 (+0),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 48 393 (+235),
  • крилатих ракет – 3 546 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 596 (+103),
  • спеціальної техніки – 3935 (+0).

Втрати ворога на 28 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, у Силах оборони Півдня розповіли про невдалу спробу механізованого штурму окупантів. Захисники зі 118 окремої механізованої бригади зупинити ворога ще на значній відстані від своїх позицій, знищили російський танк, 3 БМП та 4 багі.