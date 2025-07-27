Офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький розповів 24 Каналу, кого ворог кидає на штурми в районі Покровська. Також на цьому напрямку 155 ОМБр вдалося відбити завдяки злагодженим діям артилерії та Сил безпілотних систем черговий штурм ворога в якому той використав вперше за довгий час бронетехніку.

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Які втрати зазнають росіяни?

Цехоцький наголосив, що росіяни готові зазнавати величезні втрати на Покровському напрямку, тому що мають стратегічну мету, яка є найважливішою для них з серпня 2024 року.

Окупантам дуже потрібно вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Хоча вони намагаються проявляти великі потуги і на Запорізькому напрямку, і на Півночі. Однак не мають в наявності відповідних сил,

– пояснив офіцер ЗСУ.

Також, за його словами, через морально-психологічний стан особового складу противника та економічні проблеми росіяни не можуть швидко реалізовувати політичні амбіції Володимира Путіна.

Крім того, через велику кількість штурмів, які спробують здійснювати окупанти, їм постійно потрібно поповнювати особовий склад.

В середньому росіяни мобілізовують різними шляхами приблизно 30 тисяч окупантів на місяць. Насамперед це засуджені або ти, проти кого порушуються кримінальні справи. Також ловлять так званих мігрантів, яким за службу в російській армії обіцяють громадянство,

– пояснив підполковник.

Згідно із зведеннями Генерального штабу ЗСУ, кожного дня мінімальна кількість втрат серед росіян – 1000 одиниць особового складу. Це та приблизна кількість, яку можна зафіксувати.

Насправді, на його думку, кількість більша, тому що не завжди можна порахувати загиблих у завалених підвалах, бліндажах тощо.

Росіяни переважно відправляють у "м'ясні штурми" тих, хто перебуває на найнижчий соціальній планці – з сіл, з російської глибинки. Це дозволяє набирати у ці штурми потрібну кількість і звітувати командирам про проведення атак,

– підкреслив Сергій Цехоцький.

Водночас більш підготовлених, екіпірованих бійців росіяни трохи бережуть. Мабуть, припустив офіцер ЗСУ, для майбутніх цілей, які, як сподіваються окупанти, їм вдасться реалізувати.

Нагадаємо, що за словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, росіяни мали певне просування на ділянці фронту між Костянтинівкою та Покровськом. Їхня мета – обійти оборону Покровська зі сходу та взяти місто в напівоточення.

Трегубов наголосив, що Покровський напрямок є "найінтенсивнішим" і відповідно спротив з боку українських військ там найбільший. Проте наразі немає загрози прямого штурму Покровська.