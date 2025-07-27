Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. Там проаналізували відео відбиття російської атаки бійцями 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської від 26 липня.

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Що відбувається біля Покровська?

Черговий штурм окупантів на Покровському напрямку зірвали злагоджені дії артилерії та сил безпілотних систем.

Уперше за довгий час ворог кинув у бій бронетехніку – і знову марно. Вся ворожа колона була знищена. Покровськ стоїть,

– написали в 155-й ОМБр.

Відбиття штурму на Покровському напрямку: дивіться відео

Ситуацію проаналізували в DeepState, де штурм вважають послідовною спробою прориву після попереднього заходу групи піхоти в Покровськ.

Однак невідомо, чому для атаки росіяни обрали район села Шевченко, а не Звірове, де раніше вони знайшли слабке місце в обороні.

Однак українські бійці відбили атаку з технікою, яка вже давно є легкою ціллю для екіпажів FPV-дронів, особливо на відкритій місцевості,

– пишуть аналітики.

Вони також попереджають, що варто очікувати й бути готовими до "подібних акцій", хоча, найімовірніше, противник буде все ж тиснути своїм найбільшим ресурсом – піхотою.

Нагадаємо, станом на 22:00 суботи, 26 липня, на Покровському напрямку росіяни 55 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. Ще на 5 локаціях бої тривали.