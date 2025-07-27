Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Там проанализировали видео отражения российской атаки бойцами 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской от 26 июля.

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Что происходит возле Покровска?

Очередной штурм оккупантов на Покровском направлении сорвали слаженные действия артиллерии и сил беспилотных систем.

Впервые за долгое время враг бросил в бой бронетехнику – и снова напрасно. Вся вражеская колонна была уничтожена. Покровск стоит,

– написали в 155-й ОМБр.

Отражение штурма на Покровском направлении: смотрите видео

Ситуацию проанализировали в DeepState, где штурм считают последовательной попыткой прорыва после предыдущего захода группы пехоты в Покровск.

Однако неизвестно, почему для атаки россияне выбрали район села Шевченко, а не Зверево, где ранее они нашли слабое место в обороне.

Однако украинские бойцы отбили атаку с техникой, которая уже давно является легкой целью для экипажей FPV-дронов, особенно на открытой местности,

– пишут аналитики.

Они также предупреждают, что стоит ожидать и быть готовыми к "подобным акциям", хотя, вероятнее всего, противник будет все же давить своим крупнейшим ресурсом – пехотой.

Напомним, по состоянию на 22:00 субботы, 26 июля, на Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего. Еще на 5 локациях бои продолжались.