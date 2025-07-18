Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

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Российская ДРГ хотела попасть в Покровск

По словам главкома, главное внимание уделяют Покровскому и Новопавловскому направлениям. Там наши воины мужественно сдерживают усиленный натиск и уничтожают оккупантов.

Противник продолжает задействовать тактику малых пехотных групп, но он бессилен в попытках получить Покровск. Сегодня в город пыталась пробиться вражеская ДРГ, но была разоблачена и уничтожена украинскими защитниками. Наш Покровск продолжает стойко держать оборону,

– написал Сырский.

Владимир Зеленский также 18 июля писал о российских диверсантах. Он подчеркнул, что ни одна ДРГ в Украине не будет иметь шансов выжить.

"Вместе с министром обороны докладывал о запросах Вооруженных Сил на поставку образцов вооружения и военной техники, средств поражения, в частности для дальнобойных ударов по территории противника. Усиливаем украинское войско для эффективного противодействия оккупантам", – добавил Сырский.

В свежей сводке Генштаба говорится, что на Покровском направлении противник 37 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Котлино, Молодецкое, Удачное, Орехово, Алексеевка. Наши защитники отбили 36 штурмов, еще одно боестолкновение продолжается.