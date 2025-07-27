Бойцы 118 отдельной механизированной бригады отбили механизированный штурм россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

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Какие потери понесли россияне?

В Силах обороны Юга говорят, что оккупанты прибегли к неудачной попытке механизированного штурма, но украинские защитники из 118 отдельной механизированной бригады дали достойный отпор.

Бойцы смогли остановить оккупантов еще на значительном расстоянии от своих позиций. Кроме этого, они уничтожили вражеский танк, 3 БМП и 4 багги. В течение нескольких часов военные также ликвидировали 38 оккупантов, еще трех – ранили.

Бойцы 118 ОМБр отбили российский штурм: видео Сухопутных войск

Отметим, что украинские защитники продолжают сдерживать врага и в Донецкой области. Впервые за долгое время на Покровском направлении противник совершил механизированный штурм, привлекая тяжелую технику для прорыва оборонительных порядков Сил обороны.

Бойцы 155-й ОМБр успешно отбили штурм и уничтожили всю вражескую колонну. Они отметили, что Покровск продолжает стоять.