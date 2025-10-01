Що відомо про ситуацію на окупованій Луганщині?

Зокрема це стосується Торгового дому "Донські вугілля" та "Промислової групи "Родина"" пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське ЗМІ "РБК".

Через нестачу фінансування ці компанії не можуть запустити інвестпроєкти в орендованих вугільних шахтах республіки та виплачувати заробітну плату працівникам,

– йдеться у повідомленні.

Влада республіки вже виділила з регіонального бюджету понад один мільярд рублів на поворотні позики. Вони пішли на виплати працівникам підприємств.

Однак якщо ці компанії не зможуть отримати кредитні кошти в достатньому обсязі, то шахти доведеться закривати й консервувати. За такого розвитку подій знадобляться субсидії з федерального бюджету в розмірі 25,6 мільярда рублів до кінця 2028 року.

Зверніть увагу! Річ у тім, що коштів на консервацію в бюджеті на окупованій Луганщині немає.

Що ще відомо про ситуацію на ТОТ України?

Ще навесні поточного року що російські компанії, які орендували 15 вугільних шахт на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, відмовилися від розробки дев’яти з них. Про це пише російські медіа Moscow Times.

Причиною була названа нерентабельність родовищ на тлі світових цін на вугілля та високих витрат,

– пояснили у матеріалі.

Дві шахти на території окупованої Донеччини орендувала компанія "Імпекс-Дон", а ще сім у так званій "ЛНР" – "Донські вугілля".

Важливо! Тоді компанії спробували повернути шахти окупаційним адміністраціям для подальшої ліквідації, хоча раніше обіцяли вкласти в ці об’єкти 65 мільярдів рублів.

Що відомо про вугільну промисловість у Росії?