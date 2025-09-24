Яка з галузей Росії переживає кризу?

Криза охопила вугільну галузь Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на російську консалтингову компанію NEFT Research.

За підсумками 2025 року дохід російських вугільників може впасти до мінімуму з 2020 року, експорт покаже зниження 4-й рік поспіль. Нині висновки й прогнози NEFT Research такі:

Видобуток вугілля в Росії у 2025 році може знизитися на 0,7% до 436 мільйонів тонн;

Експорт скоротиться на 2,6%, до 189 мільйонів тонн;

Виторг компаній галузі впаде на 12,2%, до 1,552 трильйонів рублів;

За підсумками 1-го півріччя 2025 року із 125 компаній галузі прибутковими були 36, збитковими – 89, частка збиткових компаній досягла 71% проти 48% у 2024 році;

Скоротилася і кількість компаній у галузі – припинили роботу 7 компаній;

Збитки до оподаткування компаній російської вугільної галузі за 1 півріччя 2025 року склали 172 мільярдів рублів, перевищивши показник за весь 2024 рік (124 мільярдів рублів);

Сумарний збиток галузі в 2025 році може перевищити 300 мільярдів рублів, що в 2,5 рази більше за показник 2024 року.

Так, видобуток вугілля і дохід буде вищим (на 8,5% і в 1,5 рази відповідно), але обсяг експорту скоротиться на 10,4%.

Чому вугільна промисловість Росії майже збанкрутіла?

Видобуток вугілля в Росії стагнує через погіршення ринкових умов та обмеження експортних поставок, повідомляє 24 Канал з посиданням на росЗМІ.

Також вплинули західні санкції та падіння попиту в Азії. Крім того, негативними факторами для динаміки російської вугільної галузі стали падіння середніх світових цін на енергетичне вугілля до 64–83 доларів за тонну та зміцнення рубля. Це знизило рентабельність видобутку.

Експорт вугілля з Росії падає з 2021 року через санкції, високі логістичні витрати та зниження світових цін. Експорт енергетичного вугілля став збитковим у всіх напрямках.

