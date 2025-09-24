Какая из отраслей России переживает кризис?

Кризис охватил угольную отрасль России, сообщает 24 Каналыл со ссылкой на российскую консалтинговую компанию NEFT Research.

По итогам 2025 года доход российских угольщиков может упасть до минимума с 2020 года, экспорт покажет снижение 4-й год подряд. На данный момент выводы и прогнозы NEFT Research таковы:

Добыча угля в России в 2025 году может снизиться на 0,7% до 436 миллионов тонн;

Экспорт сократится на 2,6%, до 189 миллионов тонн;

Выручка компаний отрасли упадет на 12,2%, до 1,552 триллионов рублей;

По итогам 1-го полугодия 2025 года из 125 компаний отрасли прибыльными были 36, убыточными – 89, доля убыточных компаний достигла 71% против 48% в 2024 году;

Сократилось и количество компаний в отрасли – прекратили работу 7 компаний;

Убытки до налогообложения компаний российской угольной отрасли за 1 полугодие 2025 года составили 172 миллиардов рублей, превысив показатель за весь 2024 год (124 миллиардов рублей);

Суммарный убыток отрасли в 2025 году может превысить 300 миллиардов рублей, что в 2,5 раза больше показателя 2024 года.

Да, добыча угля и доход будет выше (на 8,5% и в 1,5 раза соответственно), но объем экспорта сократится на 10,4%.

Почему угольная промышленность России почти обанкротилась?

Добыча угля в России стагнирует из-за ухудшения рыночных условий и ограничения экспортных поставок, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Также повлияли западные санкции и падение спроса в Азии. Кроме того, негативными факторами для динамики российской угольной отрасли стали падение средних мировых цен на энергетический уголь до 64–83 долларов за тонну и укрепление рубля. Это снизило рентабельность добычи.

Экспорт угля из России падает с 2021 года из-за санкций, высокие логистические расходы и снижение мировых цен. Экспорт энергетического угля стал убыточным по всем направлениям.

