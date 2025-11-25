Що відомо про вугільну промисловість на ТОТ?

Про це попередив найбільший інвестор у вугільну галузь на захоплених територіях – ТОВ "Торговий дім "Донські вугілля"", повідомляє 24 Канал з посиланням на "The Moscow Times".

Представники компанії зазначили, що працюють у збиток і не можуть знайти кошти для розширення видобутку в низько залягаючих вугільних пластах. У "Донських вугіллях" підтвердили, що зверталися до уряду щодо надання 40 мільярдів рублів із ФНБ за пільговою ставкою 3% річних.

Як альтернативний варіант компанія запропонувала уряду підключити її до програми казначейських інфраструктурних кредитів (КІК). Вона передбачає надання коштів регіональним адміністраціям на проєкти у сфері ЖКГ, ремонту автодоріг, лікарень та іншої інфраструктури на 15 років під 3% річних.

Зверніть увагу! Рішення щодо фінансування не прийняли, а в разі закриття шахт запропонували окупованій Луганській області закуповувати вугілля в Кузбасі.

Водночас влада окупованої Луганської області вважає, що вугільний видобуток у регіоні має бути збережений. У Міненерго зазначили, що продовжують аналіз економічної доцільності експлуатації шахт у так званій "ЛНР" через їхній "незадовільний технічний стан".

Якщо буде прийняте рішення про консервацію шахт, працівникам буде запропоновано переведення на інші підприємства вугільної галузі, а також перенавчання на інші затребувані спеціальності з подальшим працевлаштуванням,

– зазначили у відомстві.

Зокрема російські ЗМІ вже раніше писали про проблеми щодо кредитування інвесторів у вугільну промисловість регіону. Про це писало російське пропагандистське медіа "РБК.

Через нестачу фінансування ці компанії не можуть запустити інвестпроєкти в орендованих вугільних шахтах. Також вони не мають змоги та виплачувати заробітну плату працівникам.

Важливо! Грошей на консервацію шахт в бюджеті на окупованій Луганщині немає.

Що відомо про ситуацію з вугільною промисловістю у Росії?