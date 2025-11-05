Росіяни опублікували новий перелік адрес, які вони планують привласнити, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі голови Луганської обласної адміністрації Олексія Харченка.

Як росіяни націоналізують житло на окупованих територіях?

Процедура, яку придумала російська влада, залишається незмінною. Якщо власник не з'являється протягом 30 днів, майно визнають безгосподарним і передають під контроль окупаційної влади.

Для цього створюють спеціальні комісії, які фіксують відсутність господаря, а згодом приймають рішення про "державну реєстрацію". На практиці це означає звичайне віджимання чужих квартир – без суду, без компенсацій і без права повернення.

Важливо! Місцеві мешканці повідомляють, що окупанти діють вибірково. У першу чергу "націоналізують" вцілілі помешкання в центральних районах міста, які мають комунікації та не потребують масштабного ремонту.

Часто навіть частково зруйноване житло визнають придатним до заселення, щоб швидше знайти нових власників-росіян.

Як Росія офіційно узаконила відбирання майна?

Як повідомлялося раніше Центром протидії дезінформації, російська влада офіційно дозволила забирати майно на окупованих територіях. 20 жовтня 2025 набула чинності ініціатива щодо можливості визнання нерухомості безгосподарною, а тому внесення до держреєстру.

Новий закон діє на територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Об'єкти нерухомості активно передають новим мешканцям, яких Росія ввозить на тимчасово окуповані території.

Навіщо кремлю націоналізувати чуже майно?

Таким чином Кремль перетворив незаконне захоплення приватного майна на державну політику. Експерти зазначають, що таким чином Росія прагне створити нову соціальну базу на окупованих територіях – населення, лояльне до Москви, яке залежить від неї матеріально.

Важливо! Відчуження житла українців під виглядом "націоналізації" є не просто економічним злочином, а частиною цілеспрямованої стратегії витіснення місцевих мешканців і заміни їх громадянами Росії. За оцінками українських правозахисників, масштаб незаконного привласнення майна на ТОТ уже обчислюється десятками тисяч об'єктів.

Чому росіяни активно розбудовували окуповані міста?