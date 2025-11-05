Россияне опубликовали новый перечень адресов, которые они планируют присвоить, пишет 24 Канал со ссылкой на соцсети главы Луганской областной администрации Алексея Харченко.
Как россияне национализируют жилье на оккупированных территориях?
Процедура, которую придумала российская власть, остается неизменной. Если владелец не появляется в течение 30 дней, имущество признают бесхозным и передают под контроль оккупационных властей.
Для этого создают специальные комиссии, которые фиксируют отсутствие хозяина, а впоследствии принимают решение о "государственной регистрации". На практике это означает обычный отжим чужих квартир – без суда, без компенсаций и без права возврата.
Важно! Местные жители сообщают, что оккупанты действуют выборочно. В первую очередь "национализируют" уцелевшие помещения в центральных районах города, которые имеют коммуникации и не требуют масштабного ремонта.
Часто даже частично разрушенное жилье признают пригодным к заселению, чтобы быстрее найти новых владельцев-россиян.
Как Россия официально узаконила отбор имущества?
Как сообщалось ранее Центром противодействия дезинформации, российские власти официально разрешили забирать имущество на оккупированных территориях. 20 октября 2025 года вступила в силу инициатива о возможности признания недвижимости бесхозяйственной, а потому внесения в госреестр.
Новый закон действует на территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Объекты недвижимости активно передают новым жителям, которых Россия ввозит на временно оккупированные территории.
Зачем кремлю национализировать чужое имущество?
Таким образом Кремль превратил незаконный захват частного имущества в государственную политику. Эксперты отмечают, что таким образом Россия стремится создать новую социальную базу на оккупированных территориях – население, лояльное к Москве, которое зависит от нее материально.
Важно! Отчуждение жилья украинцев под видом "национализации" является не просто экономическим преступлением, а частью целенаправленной стратегии вытеснения местных жителей и замены их гражданами России. По оценкам украинских правозащитников, масштаб незаконного присвоения имущества на ВОТ уже исчисляется десятками тысяч объектов.
Почему россияне активно развивали оккупированные города?
Российский рынок недвижимости переживает один из крупнейших кризисов за последние годы. Спрос падает, ипотека дорожает, а застройщики массово останавливают проекты. Для изъятия средств у россиян Кремль пытается заставить купить квартиры на оккупированных территориях.
В своей рекламной брошюре российский застройщик восхваляет "величественный стиль" архитектуры нового комплекса и его удобное расположение – всего 15 минут пешком до моря. В то же время он отмечает, что здание было повреждено во время "военных событий".