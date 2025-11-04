Стоимость резиденции составляет почти пол миллиарда гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на АРМА.

Что известно о передаче актива?

АРМА завершило конкурс по отбору управляющего для комплекса, состоящего из жилищно-оздоровительных объектов и принадлежавшего Медведчуку.

С победителем подписали договор на пять лет. Документ предусматривает, что компания обязана ежемесячно платить государству гарантированный платеж – 260 тысяч гривен.

Если доходы будут превышать эту сумму, госбюджет будет получать 72% от дохода. Таким образом, государство получает не только защиту актива, но и реальные финансовые поступления.

Важно! Комплекс имеет статус арестованного имущества на основании судебного заседания. Это один из самых дорогих активов, переданных в управление государством в рамках процесса конфискации имущества медиамагната Виктора Медведчука.

По данным агентства, оздоровительно-жилой комплекс имеет значительный земельный участок, жилые и коммерческие объекты. Передача в управление должна обеспечить их сохранность, а также экономическую эффективность использования.

Как выглядит резиденция Медведчука?

По данным Слідства.Інфо, территория имения охватывает более 120 гектаров. В главном доме – несколько этажей, есть лестница и лифт. В интерьере много позолоты и мрамора.

Резиденция "Медвежья дубрава" / Фото Слідство.Інфо

Комплекс состоит из жилой части, частного бассейна, сауны, тренажерного зала и других элементов отдыха. Отдельно расположен гостевой комплекс с несколькими спальнями и обеденными зонами.

Участок обнесен высоким забором, установлены охранные системы. Особенно впечатляют пейзажи – густые леса и горные склоны. Объект считался одним из самых элитных в Украине.

Какие активы Медведчука продают?