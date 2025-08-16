Какие активы Медведчука продают?
По оценкам экспертов, рыночная стоимость этих активов превышает 123 миллиона гривен, сообщили в агентстве, передает 24 Канал.
В активы входит:
- жилой дом площадью 731,6 квадратных метра и земельный участок 0,0775 гектаров на берегу Днепра с видом на Оболонскую набережную;
- квартира площадью 98,7 квадратных метра в Деснянском районе Киева;
- две квартиры площадью 51,2 квадратных метра и 69,1 квадратный метр в Оболонском районе столицы.
Деньги, полученные от управления этим имуществом, будут поступать непосредственно в государственный бюджет.
Заметьте. Конкурс стартовал 14 августа через систему Prozorro, а конечный срок подачи тендерных предложений – 29 августа 2025 года.