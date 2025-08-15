Які активи Медведчука продають?

За оцінками експертів, ринкова вартість цих активів перевищує 123 мільйони гривень, повідомили в агентстві, передає 24 Канал.

До активів входить:

житловий будинок площею 731,6 квадратних метри та земельна ділянка 0,0775 гектарів на березі Дніпра з видом на Оболонську набережну;

квартира площею 98,7 квадратних метри у Деснянському районі Києва;

дві квартири площею 51,2 квадратних метри та 69,1 квадратний метр в Оболонському районі столиці.

Гроші, отримані від управління цим майном, надходитимуть безпосередньо до державного бюджету.

Зауважте. Конкурс стартував 14 серпня через систему Prozorro, а кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 29 серпня 2025 року.