Почему в пригороде Киева подешевела аренда домов?

В пригороде Киева аренда частных домов подешевела примерно на 20%, сообщает ЛУН.

Дома, которые во время пикового спроса сдавали за 2 500 – 3 000 долларов, сейчас могут стоить около 2 000 – 2 500 долларов. Цены постепенно возвращаются к уровню, который был до масштабных отключений электроэнергии. Падение стоимости аренды зафиксировали даже в популярных пригородах столицы.

Обычно рынок аренды частных домов зависит от сезона, с пиками во второй половине лета, отмечает руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина.

Во время блэкаутов частные дома стали альтернативой городским квартирам из-за возможности использовать генераторы и автономное отопление. Часть арендаторов была готова платить более высокую цену именно за такие условия проживания.

Украинцы искали жилье с генераторами, автономным отоплением, запасами воды и возможностью дольше жить без централизованных коммуникаций. Из-за высокого спроса владельцы домов начали поднимать цены на аренду.

Наибольший спрос на аренду домов был в популярных пригородах Киева. А дороже всего предлагали дома с полностью автономными системами, укрытиями и хорошей транспортной развязкой.

После стабилизации ситуации с электроснабжением спрос на такое жилье начал спадать. Часть арендаторов вернулась к поиску квартир в Киеве, а владельцы домов были вынуждены пересматривать цены.

Где аренда домов подорожала?

Самый резкий рост зафиксировали в Запорожье. Там аренда дома выросла на 87% с 8 тысяч до 15 тысяч гривен в месяц. В то же время часть рынка показала обратную динамику. В Ровно цена аренды упала с 25 тысяч до 16,5 тысяч гривен в месяц.

В отдельных городах цены практически не изменились. В Днепре аренда дома держится на уровне около 16 тысяч гривен, в Хмельницком – примерно 10 тысяч гривен, а в Черновцах – около 33 тысяч гривен.