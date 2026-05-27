Сколько стоит жилье в Черкассах?

По данным ЛУН, за год в Черкассах существенно изменились цены на квартиры на вторичном рынке.

Смотрите также Львов уже дороже Киева: почему цены на квартиры в Украине продолжают расти

Средняя стоимость однокомнатной квартиры сейчас составляет 47,5 тысячи долларов. В мае прошлого года такое жилье стоило 42,2 тысячи долларов, то есть цена выросла примерно на 13%.

Двухкомнатные квартиры также заметно прибавили в стоимости. Сейчас средняя цена такого жилья в Черкассах составляет 69,7 тысячи долларов, тогда как год назад квартиры продавали в среднем за 60,9 тысячи долларов.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Трехкомнатные квартиры за год также подорожали. Средняя стоимость сейчас достигла 77,4 тысячи долларов против 65 тысяч долларов в мае 2025 года.

Выросла в Черкассах и средняя стоимость квадратного метра в новостройках. Если в мае 2024 года средняя цена составляла 27 тысяч гривен за квадратный метр, то сейчас она выросла до 34,6 тысячи гривен.

Средняя стоимость квадратного метра по классам жилья:

эконом – 36,9 тысячи гривен;

премиум – 36,2 тысячи гривен;

бизнес – 34,5 тысячи гривен;

комфорт – 33 тысячи гривен.

Нетипичной для рынка стала ситуация, когда экономкласс оказался дороже даже премиум. Это объясняют высоким спросом именно на более доступное жилье.

Покупатели чаще выбирают квартиры меньшей площади, чтобы уменьшить общую стоимость покупки, а застройщики одновременно предлагают ограниченное количество таких вариантов. Из-за дефицита доступного жилья цены на квадратный метр в этом сегменте растут быстрее.

Какова стоимость аренды в Черкассах?

За год в Черкассах также подорожала аренда квартир. Средняя стоимость аренды однокомнатного жилья сейчас составляет 13 тысяч гривен в месяц. В прошлом году такая квартира обходилась арендаторам в среднем в 12 тысяч гривен.

Больше всего изменились цены на двухкомнатные квартиры. Средняя стоимость аренды сейчас составляет 18 тысяч гривен, хотя еще год назад такое жилье стоило около 13 тысяч гривен в месяц.

К слову, по данным OLX Недвижимость, такой рост стоимости связан с повышенным спросом на квартиры. В Черкассах на одно объявление и однокомнатных, и двухкомнатных квартир приходится около 20 откликов.

Двухкомнатное жилье чаще арендуют семьи с детьми или несколько человек вместе, чтобы разделить расходы на проживание. Кроме того, предложение таких квартир на рынке остается меньшим, чем спрос, что и влияет на быстрое подорожание аренды.

Сколько стоят квартиры в Днепре?

Стоимость квартир и аренды в Днепре зависит не только от количества комнат зависит не только от количества комнат, но и от расположения. Разница между самым дорогим и самым дешевым районами в стоимости однокомнатных квартир превышает 19 тысяч долларов.

Самым дорогим районом для покупки жилья остается Соборный. Там традиционно сосредоточено большое количество нового жилого фонда, квартир с ремонтом и жилья в приближенных к центру локациях.