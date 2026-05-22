Как изменились цены на жилье в Украине?
Как сообщает ЛУН, за последний год цены на квартиры выросли в большинстве регионов Украины.
Смотрите также На квартиру в Украине придется собирать годами: в каких городах надо аж 9 лет
Больше всего подорожали однокомнатные квартиры в Тернополе – на 37%, до 50 тысяч долларов, в Одессе – на 25% и Ровно – на 20%. Также существенный рост стоимости жилья зафиксировали во Львове, Ивано-Франковске и Киеве.
Самым дорогим городом для покупки жилья остается Львов. Средняя стоимость однокомнатной квартиры там уже превышает 71,6 тысячи долларов. В то же время в Киеве цены на однокомнатное жилье составляют 70 тысяч долларов, а в Ужгороде – около 67 тысяч долларов.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
На первичном рынке также продолжается подорожание: по данным онлайн-платформ цены на жилье выросли на 30%.
Реальные ценники выросли не так существенно, поскольку продавцы выставляют ценники с запасом и дают скидки в процессе торга. Но все равно жилье подорожало существенно – на 15 - 20%. И цены продолжают разгоняться,
– рассказал руководитель агентства недвижимости "КиевДомСервис" Андрей Романов.
Почему цены на квартиры постоянно растут?
Одной из главных причин подорожания жилья эксперты называют дефицит предложения. По словам риелторов, сейчас в некоторых сегментах на одну квартиру претендуют до 10 потенциальных покупателей. Из-за высокого спроса владельцы жилья неохотно соглашаются на скидки и часто повышают цену еще во время переговоров.
Дополнительно рынок поддерживают государственные программы кредитования и компенсаций, в частности "еОселя". Покупатели с льготными кредитами активнее выходят на рынок готового жилья, что создает дополнительный спрос именно на вторичке.
Еще одним фактором стало сокращение количества новостроек. Часть девелоперов приостановила запуск новых жилых комплексов из-за войны, дефицит работников и сложную экономическую ситуацию.
Кроме того, продолжает расти себестоимость строительства. Застройщики говорят о подорожании строительных материалов, логистики и работ. В некоторых случаях расходы на строительство за год увеличились на 20 – 30%, что также повлияло на стоимость квадратного метра.
Где дешевле купить жилье?
Несмотря на общий рост цен, в части городов жилье остается значительно дешевле, чем в Киеве или Львове. Самые доступные однокомнатные квартиры сейчас в Днепре – в среднем около 34 тысяч долларов.
В Киеве цены также существенно отличаются в зависимости от района. Самым дорогим остается центр столицы. В то же время в отдаленных районах и на левом берегу столицы жилье стоит в несколько раз дешевле. Например, в Деснянском районе средняя стоимость составляет 45 тысяч долларов.
Сколько украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2026 году?
Фактически более трех четвертей покупателей ориентируются на недвижимость до 60 тысяч долларов. Значительно более дорогие объекты рассматривает лишь небольшая часть опрошенных. Больше всего потенциальных покупателей рассчитывают на жилье в среднем ценовом сегменте. Так, 43,1% украинцев готовы потратить на квартиру или дом от 30 до 60 тысяч долларов. Еще 33,3% ищут варианты стоимостью до 30 тысяч долларов.
Популярным остается вторичный рынок. Почти 26% респондентов объяснили свой выбор возможностью быстрее заселиться и не ждать завершения строительства или ремонта от застройщика.