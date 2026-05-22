Как изменились цены на жилье в Украине?

Как сообщает ЛУН, за последний год цены на квартиры выросли в большинстве регионов Украины.

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры в Тернополе – на 37%, до 50 тысяч долларов, в Одессе – на 25% и Ровно – на 20%. Также существенный рост стоимости жилья зафиксировали во Львове, Ивано-Франковске и Киеве.

Самым дорогим городом для покупки жилья остается Львов. Средняя стоимость однокомнатной квартиры там уже превышает 71,6 тысячи долларов. В то же время в Киеве цены на однокомнатное жилье составляют 70 тысяч долларов, а в Ужгороде – около 67 тысяч долларов.

На первичном рынке также продолжается подорожание: по данным онлайн-платформ цены на жилье выросли на 30%.

Реальные ценники выросли не так существенно, поскольку продавцы выставляют ценники с запасом и дают скидки в процессе торга. Но все равно жилье подорожало существенно – на 15 - 20%. И цены продолжают разгоняться,

– рассказал руководитель агентства недвижимости "КиевДомСервис" Андрей Романов.

Почему цены на квартиры постоянно растут?

Одной из главных причин подорожания жилья эксперты называют дефицит предложения. По словам риелторов, сейчас в некоторых сегментах на одну квартиру претендуют до 10 потенциальных покупателей. Из-за высокого спроса владельцы жилья неохотно соглашаются на скидки и часто повышают цену еще во время переговоров.

Дополнительно рынок поддерживают государственные программы кредитования и компенсаций, в частности "еОселя". Покупатели с льготными кредитами активнее выходят на рынок готового жилья, что создает дополнительный спрос именно на вторичке.

Еще одним фактором стало сокращение количества новостроек. Часть девелоперов приостановила запуск новых жилых комплексов из-за войны, дефицит работников и сложную экономическую ситуацию.

Кроме того, продолжает расти себестоимость строительства. Застройщики говорят о подорожании строительных материалов, логистики и работ. В некоторых случаях расходы на строительство за год увеличились на 20 – 30%, что также повлияло на стоимость квадратного метра.

Где дешевле купить жилье?

Несмотря на общий рост цен, в части городов жилье остается значительно дешевле, чем в Киеве или Львове. Самые доступные однокомнатные квартиры сейчас в Днепре – в среднем около 34 тысяч долларов.

В Киеве цены также существенно отличаются в зависимости от района. Самым дорогим остается центр столицы. В то же время в отдаленных районах и на левом берегу столицы жилье стоит в несколько раз дешевле. Например, в Деснянском районе средняя стоимость составляет 45 тысяч долларов.

Сколько украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2026 году?

Фактически более трех четвертей покупателей ориентируются на недвижимость до 60 тысяч долларов. Значительно более дорогие объекты рассматривает лишь небольшая часть опрошенных. Больше всего потенциальных покупателей рассчитывают на жилье в среднем ценовом сегменте. Так, 43,1% украинцев готовы потратить на квартиру или дом от 30 до 60 тысяч долларов. Еще 33,3% ищут варианты стоимостью до 30 тысяч долларов.

Популярным остается вторичный рынок. Почти 26% респондентов объяснили свой выбор возможностью быстрее заселиться и не ждать завершения строительства или ремонта от застройщика.