Почему молодежи в Испании трудно арендовать жилье?

Средняя стоимость аренды жилья в Испании достигла 1 176 евро в месяц. В то же время средняя зарплата молодых работников составляет 1 191 евро, пишет испанское медиа RTVE.

Смотрите также Аренда "съедает" почти всю зарплату: где украинцам труднее всего снимать жилье

В результате молодым людям приходится тратить на аренду 98,7% дохода. Из-за этого уровень самостоятельного проживания среди молодежи опустился до самого низкого показателя за все время наблюдений.

Средний возраст, когда испанцы покидают родительский дом, уже превысил 30 лет. Для сравнения, средний показатель в странах Евросоюза составляет около 26 лет.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Даже наличие работы не гарантирует возможности снимать отдельное жилье. Более 70% трудоустроенной молодежи продолжает жить с родителями, поскольку самостоятельная аренда для многих остается недоступной.

Из-за высоких цен все больше молодых испанцев арендуют не квартиры, а комнаты. Средняя стоимость комнаты составляет примерно 400 евро в месяц, а спрос на такой формат жилья постоянно растет.

Ситуацию осложняет дефицит доступного жилья. На рынке не хватает как государственного жилищного фонда, так и новых квартир. Поэтому цены продолжают расти, а конкуренция за жилье усиливается.

Почему испанцы не могут купить собственное жилье?

Проблемы касаются не только аренды, но и покупки недвижимости. В 2025 году жилье в Испании подорожало на 12,7% – это самый большой рост цен за последние 18 лет.

Средняя стоимость жилья уже превышает 220 тысяч евро. Из-за этого молодым людям все сложнее накопить даже на первый взнос по ипотеке. По оценкам исследователей, чтобы собрать необходимую сумму, нужно почти пять лет откладывать всю зарплату без других расходов.

Получить ипотеку также непросто из-за требований банков. Молодые работники часто имеют временные контракты или нестабильную занятость, поэтому банки неохотно согласовывают кредиты.

В Испанском молодежном совете заявили, что жилье стало одним из главных факторов социального неравенства. Там отметили, что даже наличие образования и официальной работы больше не гарантирует возможности жить отдельно или приобрести собственную квартиру.

В каких городах Испании аренда квартир стала самой дорогой?

Самым дорогим городом для аренды остается Барселона. Там средняя цена уже достигла 23,9 евро за квадратный метр. В Мадриде аренда стоит 21,2 евро, а в Сан-Себастьяне – 18,1 евро за квадрат.

В то же время быстрее всего аренда дорожала в меньших городах. За год цены больше всего выросли в Сеговии – на 16,1%, Сьюдад-Реале – на 14,7% и Авиле – на 13,6%. Аналитики объясняют это тем, что арендаторы все чаще переезжают из дорогих мегаполисов в меньшие города.