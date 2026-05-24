Где аренда больше всего бьет по карману
О ценах на аренду однокомнатного жилья в конце мая 2026 года свидетельствуют данные на ЛУН.
Читайте также Несмотря на близость к фронту: почему в Харькове дорожают квартиры и аренда
Худшая ситуация сейчас в Ужгороде. Там аренда однокомнатной квартиры забирает 77% медианной зарплаты. Средняя стоимость жилья в городе составляет 22,2 тысячи гривен.
На втором месте Львов и Ивано-Франковск – по 66%. Во Львове аренда однушки стоит в среднем 20 тысяч гривен, а в Ивано-Франковске – 17,8 тысячи гривен.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
В города с самой высокой нагрузкой на зарплаты также вошли:
- Луцк – 60%;
- Черновцы – 57%;
- Винница – 56%;
- Черкассы – 52%;
- Ровно – 51%;
- Киев – 50%.
В столице медианная цена аренды однокомнатной квартиры сейчас составляет 17,5 тысячи гривен.
В каких городах аренда самая доступная
Наименьшую долю зарплаты на аренду тратят жители Херсона – всего 17%. В то же время в городе не хватает данных о средней стоимости аренды.
Среди городов, где жилье является относительно доступным, также:
- Харьков – 27%;
- Николаев – 30%;
- Сумы – 32%;
- Кропивницкий – 36%;
- Чернигов – 38%;
- Запорожье – 39%.
В Харькове медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 7 тысяч гривен, в Сумах и Николаев – также 7 тысяч гривен.
В то же время во многих городах за год аренда существенно подорожала. Больше всего цены выросли в Запорожье – на 80%, Харькове – на 75% и Одессе – на 33%.
Что известно о ситуации на рынке аренды по итогам апреля?
По данным отчета DIM.RIA за апрель 2026 года рынок аренды жилья в Украине показал противоречивую динамику: в части регионов количество объявлений выросло, однако цены продолжили повышаться.
Самой дорогой для аренды однокомнатных квартир стала Закарпатская область, где средняя стоимость жилья достигла 23,4 тысячи гривен в месяц. Киев оказался почти на одном уровне с Закарпатьем – в столице аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 23 тысячи гривен. В то же время самое дешевое жилье – на Сумщине, где снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 5,5 тысячи гривен в месяц.
Аналитики также отметили, что наибольший дисбаланс между спросом и предложением фиксируют в Харьковской области: там на одно объявление претендуют в среднем 12 арендаторов.