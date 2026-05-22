Подтверждает ли техпаспорт на квартиру право собственности?

Технический паспорт содержит информацию о квартире – площадь, планировка, этаж и техническое состояние жилья. Однако сам техпаспорт не доказывает, что человек является владельцем квартиры, пишет Департамент государственной регистрации.

До 2013 года жилье оформляли через БТИ, бумажные договоры и регистрационные удостоверения. Часть этой информации так и осталась в архивах и не появилась в электронной базе. Поэтому квартира может быть только в старых документах, без записи в государственном реестре.

Если жилье не внесено в Государственный реестр вещных прав, владельцы могут получить отказ при продаже квартиры или оформления дарения. Проблемы также возникают при оформлении наследства и некоторых государственных услуг.

Какой документ подтверждает право собственности в 2026 году?

В 2026 году главным подтверждением того, кому принадлежит квартира, является запись в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Именно из него формируют выписку, который нужен при продаже жилья, проверки недвижимости или оформления наследства. В выписке указывают данные владельца, адрес квартиры, дату государственной регистрации и документ, на основании которого человек получил жилье.

Получить его можно онлайн через государственные сервисы или обратившись к нотариусу, государственному регистратору или центру предоставления административных услуг. Документ выдают в электронной или бумажной форме, отмечают в Действия.

Что делать, если жилье не внесено в реестр?

Владельцам квартир, которые оформляли документы до 2013 года, советуют проверить, есть ли жилье в Государственном реестре прав. Если информацию не перенесли из архивов БТИ, квартира все равно остается в собственности человека, однако данные рекомендуют дополнительно внести в реестр.

Сделать это можно через нотариуса, государственного регистратора или ЦНАП. Чтобы внести квартиру в реестр, нужен документ о приобретении жилья. Это может быть договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство, решение суда или документы на новостройку.

Если документы на квартиру утеряны или архивных данных нет, подтвердить свои права можно через суд. После решения суда информацию вносят в реестр, а владелец получает выписку.

В каких областях действует упрощенная процедура?

Для части регионов ввели принцип экстерриториальности. Он позволяет оформить право собственности независимо от места расположения недвижимости. Это правило применяют для областей, пострадавших от войны или находящихся под оккупацией.

Если жилье расположено в одном из этих 10 регионов, владелец может не ехать по месту нахождения имущества. Подать документы позволяют в любом безопасном регионе через нотариуса или государственного регистратора.