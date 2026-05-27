Скільки коштує житло у Черкасах?

За даними ЛУН, за рік у Черкасах суттєво змінилися ціни на квартири на вторинному ринку.

Середня вартість однокімнатної квартири зараз становить 47,5 тисячі доларів. У травні торік таке житло коштувало 42,2 тисячі доларів, тобто ціна зросла приблизно на 13%.

Двокімнатні квартири також помітно додали у вартості. Нині середня ціна такого житла у Черкасах становить 69,7 тисячі доларів, тоді як рік тому квартири продавали в середньому за 60,9 тисячі доларів.

Трикімнатні квартири за рік також подорожчали. Середня вартість зараз сягнула 77,4 тисячі доларів проти 65 тисяч доларів у травні 2025 року.

Зросла у Черкасах і середня вартість квадратного метра у новобудовах. Якщо у травні 2024 року середня ціна становила 27 тисяч гривень за квадратний метр, то зараз вона зросла до 34,6 тисячі гривень.

Середня вартість квадратного метра за класами житла:

економ – 36,9 тисячі гривень;

преміум – 36,2 тисячі гривень;

бізнес – 34,5 тисячі гривень;

комфорт – 33 тисячі гривень.

Нетиповою для ринку стала ситуація, коли економклас виявився дорожчим навіть за преміум. Це пояснюють високим попитом саме на більш доступне житло.

Покупці частіше обирають квартири меншої площі, щоб зменшити загальну вартість покупки, а забудовники водночас пропонують обмежену кількість таких варіантів. Через дефіцит доступного житла ціни на квадратний метр у цьому сегменті ростуть швидше.

Яка вартість оренди у Черкасах?

За рік у Черкасах також подорожчала оренда квартир. Середня вартість оренди однокімнатного житла зараз становить 13 тисяч гривень на місяць. Торік така квартира обходилася орендарям у середньому в 12 тисяч гривень.

Найбільше змінилися ціни на двокімнатні квартири. Середня вартість оренди зараз становить 18 тисяч гривень, хоча ще рік тому таке житло коштувало близько 13 тисяч гривень на місяць.

До слова, за даними OLX Нерухомість, таке зростання вартості пов'язане з підвищеним попитом на квартири. У Черкасах на одне оголошення й однокімнатних, і двокімнатних квартир припадає близько 20 відгуків.

Двокімнатне житло частіше орендують сім'ї з дітьми або кілька людей разом, щоб розділити витрати на проживання. Крім того, пропозиція таких квартир на ринку залишається меншою, ніж попит, що й впливає на швидке подорожчання оренди.

Скільки коштують квартири у Дніпрі?

Вартість квартир та оренди у Дніпрі залежить не лише від кількості кімнат, а й від розташування. Різниця між найдорожчим і найдешевшим районами у вартості однокімнатних квартир перевищує 19 тисяч доларів.

Найдорожчим районом для купівлі житла залишається Соборний. Там традиційно зосереджена велика кількість новішого житлового фонду, квартир із ремонтом та житла у наближених до центру локаціях.