Як Кремль перетворив житло на спосіб вилучення заощаджень?
Російська влада навмисно створює ілюзію "доступного" житла, щоб змусити населення вкладати останні заощадження у нерухомість, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Ринок перетворено на фінансову чорну діру, яка витягує кошти з громадян, прикриваючись програмами "пільгової іпотеки".
Насправді ставки за кредитами залишаються високими – понад 25%, а кількість пільгових програм скоротилась на чверть. У той час, як росіяни намагаються втримати житло, держава спрямовує отримані кошти на покриття військових витрат.
Де найбільше впав попит на житло?
Попит на житло продовжує стрімко знижуватися у більшості регіонів Росії. За дев'ять місяців 2025 року продажі впали у найбільших містах країни.
Найгірша динаміка у:
- Красноярську, на 37,1% менше;
- Волгограді на 32,8% менше;
- Краснодарському краї на 32,2% менше;
- Санкт-Петербурзі на 29,9% менше, ніж торік.
Такі дані вказують на фактичну стагнацію ринку. Навіть штучне стимулювання через пільгові програми не допомагає утримати попит.
Чому довіра до забудовників і банків різко впала?
Як наголошують аналітики, росіяни все частіше відмовляються від купівлі квартир, очікуючи подальшого падіння цін. Банки посилюють умови кредитування через зростання ризиків неповернення.
Це створює ефект доміно: покупці не беруть кредити, забудовники заморожують проєкти, тисячі працівників залишаються без роботи.
Зверніть увагу! За оцінками Центру протидії дезінформації, темпи будівництва впали на 30%, а в окремих регіонах – удвічі. Будівельні компанії банкрутують, а інвестиції у нерухомість скорочуються до мінімуму.
Чи справді ціни на житло зростатимуть, як обіцяє Кремль?
Уряд Росії активно поширює через підконтрольні ЗМІ меседжі про нібито майбутнє "зростання цін на 30 – 50 % до 2030 року". Проте, за оцінками розвідки, це – маніпуляція, спрямована на те, щоб утримати населення від масового виходу з ринку.
Насправді зростання цін не підкріплене реальним попитом – кількість угод скорочується, а пропозиція перевищує попит у більшості міст. Експерти вважають, що це елемент інформаційної кампанії, щоб створити ілюзію стабільності.
Що стало причиною кризи в будівельній галузі?
Будівництво в Росії продовжує стрімко падати. Компанії не можуть завершувати проєкти через нестачу коштів, збільшення вартості матеріалів і кадровий дефіцит. Водночас держава намагається перекласти фінансовий тягар на громадян, заохочуючи їх до ризикових інвестицій у житло.
Цікаво! Сумарні втрати Росії через війну вже перевищують 200 трильйонів рублів, що еквівалентно вартості забезпечення кожного громадянина однокімнатною квартирою.
Що показує криза ринку нерухомості про стан економіки Росії?
Ринок житла став дзеркалом загального занепаду російської економіки. Падіння попиту, зростання боргів, банкрутства забудовників і девальвація доходів демонструють системну деградацію країни, що живе у воєнному режимі.
Нерухомість у Росії більше не для успішних інвестицій. Вона перетворилася на інструмент контролю й фінансового виснаження населення – ще один спосіб Кремля фінансувати війну під виглядом турботи про громадян.