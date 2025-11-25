Что известно об угольной промышленности на ВОТ?

Об этом предупредил крупнейший инвестор в угольную отрасль на захваченных территориях – ООО "Торговый дом "Донские угли"", сообщает 24 Канал со ссылкой на "The Moscow Times".

Представители компании отметили, что работают в убыток и не могут найти средства для расширения добычи в низко залегающих угольных пластах. В "Донских углях" подтвердили, что обращались к правительству относительно предоставления 40 миллиардов рублей из ФНБ по льготной ставке 3% годовых.

Как альтернативный вариант компания предложила правительству подключить ее к программе казначейских инфраструктурных кредитов (КИК). Она предусматривает предоставление средств региональным администрациям на проекты в сфере ЖКХ, ремонта автодорог, больниц и другой инфраструктуры на 15 лет под 3% годовых.

Обратите внимание! Решение о финансировании не приняли, а в случае закрытия шахт предложили оккупированной Луганской области закупать уголь в Кузбассе.

В то же время власти оккупированной Луганской области считают, что угольная добыча в регионе должна быть сохранена. В Минэнерго отметили, что продолжают анализ экономической целесообразности эксплуатации шахт в так называемой "ЛНР" из-за их "неудовлетворительного технического состояния".

Если будет принято решение о консервации шахт, работникам будет предложен перевод на другие предприятия угольной отрасли, а также переобучение на другие востребованные специальности с последующим трудоустройством,

– отметили в ведомстве.

В частности российские СМИ уже ранее писали о проблемах по кредитованию инвесторов в угольную промышленность региона. Об этом писало российское пропагандистское медиа "РБК.

Из-за недостатка финансирования эти компании не могут запустить инвестпроекты в арендованных угольных шахтах. Также они не имеют возможности и выплачивать заработную плату работникам.

Важно! Денег на консервацию шахт в бюджете на оккупированной Луганской области нет.

Что известно о ситуации с угольной промышленностью в России?