Об этом в эфире 24 Канала отметил командир отделения Иван Столяревский, добавив, что зимой ситуация становится иной: когда нет грязи, легче ехать технике.

Что является существенной проблемой для ВСУ на фронте?

Если температура воздуха становится минусовая, то, как объяснил командир отделения, возникают проблемы в работе беспилотников. По его словам, дроны не могут летать длительное время, потому что в морозную погоду значительно быстрее садятся батарейки.

Не можем долететь дальше, дольше держать разведку. С одной стороны наступление холодов улучшит ситуацию в том смысле, что машина сможет заехать туда, куда не могла осенью, а с другой – дронами летать станет труднее однозначно,

– констатировал Столяревский.

Его собратья сейчас работают на Сватовском направлении. Он отметил, что этот отрезок фронта горячий, напряженный. Проблемы там такие, как и везде на фронте – это вражеские дроны, в частности FPV.

Он рассказал, что их стало значительно больше, они начали работать вглубь украинского тыла, поэтому передвигаться автомобилями стало почти невозможно. Как отметил Столяревский, очень трудно наладить логистику так, чтобы она происходила качественно, без потерь личного состава и техники.

Активно привлекаем в работу наземные роботизированные комплексы. Это сейчас очень актуально. Также мы переходим на более мобильные средства передвижения, чтобы была возможность оперативно доставить людей, провизию, боекомплект,

– озвучил командир отделения.

К сведению! Идет сбор средств на приобретение для подразделения антенны, которая необходима для того, чтобы запустить в работу новый вид БпЛА, который будет уничтожать врага. Военные не разглашают его название, но уверяют, что уже пользовались ими во время аэроразведки. Сейчас в планах адаптировать эту разработку для использования "сбросов". Задонатить можно по указанному ниже QR-коду.

