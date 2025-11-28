Про це в етері 24 Каналу зазначив командир відділення Іван Столяревський, додавши, що зимою ситуація стає інакшою: коли нема бруду, легше їхати техніці.

Що є суттєвою проблемою для ЗСУ на фронті?

Якщо температура повітря стає мінусова, то, як пояснив командир відділення, виникають проблеми у роботі безпілотників. З його слів, дрони не можуть літати тривалий час, бо в морозну погоду значно швидше сідають батарейки.

Не можемо долетіти далі, довше тримати розвідку. З одного боку настання холодів покращить ситуацію у тому сенсі, що машина зможе заїхати туди, куди не могла восени, а з іншого – дронами літати стане важче однозначно,

– констатував Столяревський.

Його побратими зараз працюють на Сватівському напрямку. Він наголосив, що цей відрізок фронту гарячий, напружений. Проблеми там такі, як і всюди на фронті – це ворожі дрони, зокрема FPV.

Він розповів, що їх стало значно більше, вони почали працювати вглиб українського тилу, тож пересуватися автомобілями стало майже неможливо. Як зауважив Столяревський, дуже важко налагодити логістику так, щоб вона відбувалась якісно, без втрат особового складу і техніки.

Активно залучаємо в роботу наземні роботизовані комплекси. Це зараз дуже актуально. Також ми переходимо на більш мобільні засоби пересування, аби була змога оперативніше доставити людей, провізію, боєкомплект,

– озвучив командир відділення.

До відома! Триває збір коштів на придбання для підрозділу антени, яка необхідна для того, аби запустити в роботу новий вид БпЛА, який буде нищити ворога. Військові не розголошують його назву, але запевняють, що вже користувалися ними під час аеророзвідки. Наразі в планах адаптувати цю розробку для використання "скидів". Задонатити можна за вказаним нижче QR-кодом.

Які дрони застосовує Росія та до якої тактики вдається?