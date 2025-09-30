Как вырастут тарифы на ЖКХ в России?

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России вырастут даже больше, чем предполагалось после их пересмотра в апреле этого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на обновленный прогноз российского правительства.

Смотрите также "Зима уже близко": чем для Кремля обернется обесточивание Белгородской области

Общая платежка за коммуналку будет увеличиваться каждый год:

в 2026 году тарифы должны поднять на 9,9%;

в 2027 услуги ЖКХ подорожают еще на 8,7%;

а в 2028 году рост тарифов составит 7,1%.

Таким образом, за следующие 3 года тарифы на коммунальные услуги вырастут на 27,9%. При этом российское правительство прогнозирует, что инфляция упадет до 4% уже в 2026-м.

Почему подорожает коммуналка?

Рост тарифов на ЖКХ едва ли не вдвое превышает первоначальные планы правительства:

год назад Кремль планировал что в 2026 году россиянам придется платить на 5,4% больше за коммуналку;

прогноз роста тарифов в 2027 году сначала составлял 4,8%.

В апреле в России повысили оценки роста стоимости коммунальных услуг, но новый прогноз бьет даже их.

Ожидается, что цены на газ будут расти несколько меньше – на 9,6% в 2026-м, на 9,1% в 2027-м и на 7% в 2028 году – всего на 27,9%.

В то же время электроэнергия значительно подорожает за следующие три года – на 11,3% в 2026-м, на 8,6% в 2027-м и на 9,1% в 2028 году.

Подорожание электроэнергии объясняют необходимостью значительных инвестиций в энергосистему.

Плата за тепло тоже существенно вырастет за 3 года:

в 2026 году – на 9,9%;

в 2027 году – на 9,3%;

в 2028 году – на 6,8%.

Почти так же подорожают услуги по водоснабжению и водоотводу в России:

водоснабжение – на 9,8%, 9,3% и 8,9% за три года;

водоотведение – на 8,6%, 5,9% и 5,8% соответственно.

По словам аналитиков, тарифы на ЖКХ в России и в дальнейшем будут расти быстрее инфляции. Ведь изношенные сети требуют модернизации, за которую кто-то должен платить. Государство могло бы покрыть эти расходы за счет налогов, однако они идут на путинскую войну, поэтому придется ремонтировать инфраструктуру за счет населения через счета на коммуналку.

Важно! Заметим, что Россия повышает тарифы на ЖКХ не только для своих регионов, но и на оккупированных украинских территориях. По информации Радио Свобода, платежка на коммуналку в Донецкой и Луганской областях выросла в среднем почти на 30% с 1 июля.

Как россияне справляются с тарифами на ЖКХ?