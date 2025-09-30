Як зростуть тарифи на ЖКГ в Росії?

Тарифи на житлово-комунальні послуги в Росії зростуть навіть більше, ніж передбачалося після їхнього перегляду у квітні цього року, повідомляє 24 Канал з посиланням оновлений прогноз російського уряду.

Загальна платіжка за комуналку збільшуватиметься кожного року:

у 2026 році тарифи мають підняти на 9,9%;

у 2027 послуги ЖКГ подорожчають ще на 8,7%;

а у 2028 році ріст тарифів складе 7,1%.

Таким чином, за наступні 3 роки тарифи на комунальні послуги виростуть на 27,9%. При цьому російський уряд прогнозує, що інфляція впаде до 4% вже у 2026-му.

Чому здорожчає комуналка?

Зростання тарифів на ЖКГ ледь не вдвічі перевищує початкові плани уряду:

рік тому Кремль планував що у 2026 році росіянам доведеться платити на 5,4% більше за комуналку;

прогноз зростання тарифів у 2027 році спочатку становив 4,8%.

У квітні в Росії підвищили оцінки зростання вартості комунальних послуг, але новий прогноз б'є навіть їх.

Очікується, що ціни на газ ростимуть дещо менше – на 9,6% у 2026-му, на 9,1% у 2027-му та на 7% у 2028 році – загалом на 27,9%.

Водночас електроенергія значно подорожчає за наступні три роки – на 11,3% у 2026-му, на 8,6% у 2027-му та на 9,1% у 2028 році.

Здорожчання електроенергії пояснюють необхідністю значних інвестицій в енергосистему.

Плата за тепло теж суттєво виросте за 3 роки:

у 2026 році – на 9,9%;

у 2027 році – на 9,3%;

у 2028 році – на 6,8%.

Майже так само здорожчають послуги із водопостачання та водовідведення у Росії:

водопостачання – на 9,8%, 9,3% та 8,9% за три роки;

водовідведення – на 8,6%, 5,9% та 5,8% відповідно.

За словами аналітиків, тарифи на ЖКГ у Росії й надалі зростатимуть швидше за інфляцію. Адже зношені мережі потребують модернізації, за яку хтось має платити. Держава могла б покрити ці витрати за рахунок податків, проте вони йдуть на путінську війну, тому доведеться ремонтувати інфраструктуру коштом населення через рахунки на комуналку.

Важливо! Зауважимо, що Росія підвищує тарифи на ЖКГ не тільки для своїх регіонів, але й на окупованих українських територіях. За інформацією Радіо Свобода, платіжка на комуналку в Донецькі та Луганській областях зросла в середньому майже на 30% з 1 липня.

Як росіяни справляються з тарифами на ЖКГ?