Зокрема, шалені суми доводиться платити людям, в яких вдома електричне опалення. Це 24 Каналу зауважив доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

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"За будинок треба платити у звичайний місяць 60 тисяч рублів на місяць, а взимку – до 150 тисяч. Це неможливі суми. Якщо будинок побудований під електричне опалення, то переробити на щось інше – це дуже дорого та складно", – сказав він.

У росіян великі борги

Ігор Ліпсіц зазначив, що росіянам здавалося, що вони живуть у цивілізованій країні з потужною енергетикою. Зараз з'ясувалося, що енергетика погана, стає дуже дорогою та перекладає свої витрати на державу, яка не може їх прийняти, тому скидає на населення та бізнес. Жителі Росії також будуть біднішати.

Російський уряд може сильно підвищувати компослуги, але люди перестають платити. За офіційними даними, заборгованість населення Росії щодо плати житлово-комунальних послуг уже перевищила трильйон рублів.

Вони зараз починають вимикати електроенергію, газ у квартирах. Опалення не дуже можна вимкнути, тому що в умовах централізованого опалення це складно зробити. Електрику та газ починають вимикати. Наприклад, ти живеш у великому будинку у квартирі на 16 поверсі, але без електрики та газу,

– підкреслив доктор економічних наук.

Це дуже небезпечна історія. Тому що у такому випадку росіяни починають встановлювати у квартирах газові балони. У Росії вже фіксували їхні вибухи, тому що люди не впорались з управлінням такої системи, тому вона вибухала. У житловому фонді країни-агресорки може бути ще багато таких аварій, однак люди не витримують таких великих цін.

До слова, представники російської влади визнали серйозні проблеми в економіці. Володимир Путін заявив, що скорочуватиме воєнні видатки, але при цьому хоче далі воювати. Ігор Ліпсіц припустив, що Кремль у глухому куті через брак грошей.