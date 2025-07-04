В частности, огромные суммы приходится платить людям, у которых дома электрическое отопление. Это 24 Каналу отметил доктор экономических наук Игорь Липсиц.

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"За дом надо платить в обычный месяц 60 тысяч рублей в месяц, а зимой – до 150 тысяч. Это невозможные суммы. Если дом построен под электрическое отопление, то переделать на что-то другое – это очень дорого и сложно", – сказал он.

У россиян большие долги

Игорь Липсиц отметил, что россиянам казалось, что они живут в цивилизованной стране с мощной энергетикой. Сейчас выяснилось, что энергетика плохая, становится очень дорогой и перекладывает свои расходы на государство, которое не может их принять, поэтому сбрасывает на население и бизнес. Жители России также будут беднеть.

Российское правительство может сильно повышать комуслуги, но люди перестают платить. По официальным данным, задолженность населения России по плате жилищно-коммунальных услуг уже превысила триллион рублей.

Они сейчас начинают выключать электроэнергию, газ в квартирах. Отопление не очень можно выключить, потому что в условиях централизованного отопления это сложно сделать. Электричество и газ начинают выключать. Например, ты живешь в большом доме в квартире на 16 этаже, но без электричества и газа,

– подчеркнул доктор экономических наук.

Это очень опасная история. Потому что в таком случае россияне начинают устанавливать в квартирах газовые баллоны. В России уже фиксировали их взрывы, потому что люди не справились с управлением такой системы, поэтому она взрывалась. В жилом фонде страны-агрессора может быть еще много таких аварий, однако люди не выдерживают таких больших цен.

К слову, представители российской власти признали серьезные проблемы в экономике. Владимир Путин заявил, что будет сокращать военные расходы, но при этом хочет дальше воевать. Игорь Липсиц предположил, что Кремль в тупике из-за нехватки денег.