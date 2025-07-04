Глава Кремля уже давно запугал своих людей. Как заметил 24 Каналу доктор экономических наук Игорь Липсиц, еще с 2022 года им запретили употреблять слово "война".

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Путин в тупике

"Окружение российского диктатора впадает в панику. В России люди настолько запуганы, что даже самая высокая вертикаль власти боится что-то сказать", – добавил Игорь Липсиц.

Только после того, как Путин сказал о сокращении расходов, об этом заговорили другие чиновники. До того они делали вид, что все якобы в порядке. Такое поведение выглядит комично.

Экономика действительно в тяжелом положении. Все худшие прогнозы уже сбываются. Люди в окружении Путина боятся, что экономика обвалится, а вину за это возложат на них,

– подчеркнул Игорь Липсиц.

Поэтому они пытаются заблаговременно что-то сделать. Сокращать военные расходы очень страшно, потому что тогда военные придут к Путину и скажут, что отказываются воевать. С другой стороны, диктатор понимает, что больше не может давать своей армии столько, сколько она требует.

Доходы бюджета формируют налоги. Сейчас с ними очень трудно, доходы российских компаний серьезно уменьшились. Отрасли, которые связаны с нефтью и газом, не являются такими прибыльными и не могут обеспечить достаточное количество денег в бюджет.

Скорее всего, сейчас Путин попытается сократить наименее важные виды военных расходов. Если не удастся, то придется уменьшить расходы на гражданский сектор. Вряд ли это понравится россиянам, которые и так недовольны положением дел.

Выглядит так, что воевать становится очень дорого, а не воевать – Путин боится. Поэтому он и оказался в тупике и не знает как из него выйти,

– подытожил Липсиц.

К слову, 3 июля Владимир Путин пообщался по телефону с президентом США Дональдом Трампом. В России это назвали "новой главой" во взаимоотношениях с Америкой. Разговор охарактеризовали как "деловой и конкретный" и добавили, что президенты "были на одной волне".