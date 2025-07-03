Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Они цитируют Кирилла Дмитриева – главу Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя диктатора по экономическому сотрудничеству.

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Как оценили разговор в Кремле

По данным россиян, разговор президентов длился почти час. Он шел "на одной волне", был "деловым и конкретным".

Позитивное сотрудничество между США и Россией жизненно важно для глобального мира и процветания. Начинается новая глава,

– заявил Дмитриев.

Кроме того, Путин якобы поздравил Трампа с Днем независимости США и отметил вклад России в становление американской государственности. Более того, диктатор "пожелал Дональду Трампу успехов в осуществлении намеченных преобразований".

К слову, Дмитриев активно участвовал в российско-американской дипломатии, в частности после победы Трампа на выборах в 2024 году.

Напомним, накануне российский президент впервые за почти 3 года провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Такой формат в Кремле назвали пока "достаточным для обмена позициями".

Однако россияне жалуются – французский лидер не подал сигналов о готовности обсуждать условия мира в Украине "с учетом новых реалий на земле".